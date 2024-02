Prefeito de Belém explica por que a COP 30 tem de ser diferente

O prefeito Edmilson Rodrigues publicou um vídeo em suas redes sociais no qual dá detalhes sobre a COP 30, que se realizará em Belém no próximo ano. Ele defende que seja esta conferência do clima completamente diferente de tudo o que já foi feito em outras partes do planeta, tendo em vista que a capital paraense é uma cidade amazônica “que é vista como uma região que pode dar uma grande contribuição à produção de um futuro sustentável”.

Ainda conforme o prefeito de Belém, o grande desafio está no fato de a cidade ser muito urbanizada, especialmente nas áreas de baixadas, o que levou a desmatamento e assoreamento dos rios, com constantes alagamentos e riscos para a população. Por isso, ele destaca a parceria da Prefeitura Municipal de Belém com a OIM, que é a ONU Imigração, por meio da integração com várias secretarias, especialmente a de Meio Ambiente, mais a participação do Fórum Municipal de Mudanças Climáticas, como de fundamental importância para se pensar em políticas públicas a partir de Belém para o Brasil e para o mundo.



Segundo Edmilson Rodrigues, os imigrantes chegam de toda parte e são a grande maioria que ocupam esses espaços perigosos das cidades para habitar. No caso de uma catástrofe ambiental ou de aumento da temperatura, essas populações são as mais potencialmente atingidas. Desta forma, ele defende que essas áreas sejam vistas com mais carinho e que possam ser dotadas de melhor infraestrutura.



Este é o desafio a ser debatido na COP 30 e as administrações municipais precisam ser mais resilientes, afirma Edmilson Rodrigues.

Imagem: Reprodução