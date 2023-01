Prefeito de Belém incentiva programa da UFPA para o fortalecimento da atenção básica à sáude da criança

“Esse programa apresenta a perspectiva da integralidade das ações em saúde e tem o poder de mudar e construir um futuro saudável para o nosso Estado no que diz respeito à saúde das crianças”. A declaração é do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues que, na manhã desta terça-feira,24, participou do fórum sobre o programa Multicampi Saúde da Criança, da Universidade Federal do Pará.

O programa Multicampi Saúde da Criança objetiva levar para as unidades básicas de saúde dos municípios paraenses estudantes de dez cursos de saúde da instituição, para qualificar o atendimento de atenção básica à saúde da criança. Nesta edição do programa os municípios de Belém, Castanhal e Altamira serão os beneficiados com os serviços prestados pela UFPA por meio da capacitação de acadêmicos dos cursos de medicina, nutrição, enfermagem, e biomedicina, entre outros.

Edmilson Rodrigues ainda afirmou que a Prefeitura de Belém vai conversar com a universidade para que a exemplo das atividades do programa Multicampi Saúde da Criança nos municípios, essas ações possam ser realizadas de forma permanente nos bairros da cidade gerando grande impacto social no que diz respeito à atenção básica de saúde para as crianças.

O programa

Por meio do Multicampi Saúde da Criança diversos acadêmicos e profissionais dos diversos cursos das áreas da saúde são capacitados para que reforcem e qualifiquem o atendimento na atenção básica à saúde das crianças. O programa já capacitou cerca de 625 estudantes.

“Nós colocamos alunos desses cursos nas unidades de estratégia de saúde da família dos municípios que participam do projeto. Queremos fortalecer a participação da UFPA fortemente na atenção básica nos municípios paraenses”, explica a coordenadora executiva do programa Multicampi Saúde da Criança, Rosineide dos Santos Tavares.

A ligação de Edmilson Rodrigues com o programa Multicampi Saúde da Criança vem desde quando o atual prefeito de Belém ocupava o cargo de deputado federal, época em que por meio de emenda parlamentar destinou recursos financeiros para serem aplicados no programa.

Participaram do fórum, realizado no campus Guamá da UFPA, o reitor e vice-reitor da instituição, Emmanuel Tourinho e Gilmar Pereira da Silva, respectivamente; o pró-reitor de Extensão da instituição, Nelson José de Souza, além dos estudantes e profissionais capacitados pelo Multicampi.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Comus