Prefeito de Belém não corre risco de trombose pulmonar

Nesta quarta-feira (13), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), segue respondendo positivamente ao tratamento contra a covid-19, onde recebe atendimento em leito do Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital da Beneficente Portuguesa, em Belém.

De acordo com o boletim médico, Edmilson Rodrigues fez uma angiotomografia que apontou uma evolução positiva do ponto de vista pulmonar, não identificando trombose. O prefeito vai iniciar os exercícios respiratórios.

Ele está isolado em um leito de unidade semi-intensiva. Segundo a assessoria do prefeito, Edmilson segue bem, com melhora progressiva do quadro, tolerando redução do oxigênio. Continua realizando a ventilação não invasiva com sucesso. Sinais vitais normais, funções cardíaca, neurológica e renal preservadas. A expectativa é que o prefeito deixe o semi-intensivo e vá para o apartamento do hospital nesta quinta (14) ou sexta-feira (15).

Edmilson Rodrigues testou positivo para covid-19 no último dia 1º, começou o tratamento em domicílio e somente na quarta (6), foi internado.

As informações sobre o quadro de saúde do prefeito são repassadas por meio de boletins médicos emitidos diariamente, no começo da noite, pela equipe que acompanha o tratamento, como é rotina, quando diz respeito ao quadro hospitalar de autoridades.

Fonte: g1 PA — Belém

Foto: Thiago Gomes/O Liberal