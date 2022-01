Prefeito de Belém participa da assinatura da ordem de serviço para reconstrução da ponte de Outeiro

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou da cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a reconstrução da ponte do distrito de Outeiro, na manhã deste sábado, 29. Ele esteve acompanhado do vice-prefeito, Edilson Moura, secretários e parlamentares. Devido às chuvas, o evento foi realizado embaixo de uma grande tenda instalada próximo à ponte Enéas Martins, na ilha. A ordem de serviço para a revitalização da ponte tem o valor de R$ 65 milhões. A futura ponte foi apresentada ao público presente, formado por moradores e lideranças das comunidades, em um telão em imagens de 3D como sendo mais moderna, bonita e segura para a população.O documento foi assinado pelo prefeito Edmilson Rodrigues; governador do Pará, Helder Barbalho; Adler Silveira, secretário de Transportes de Estado; e Alfredo Cabral Neto, representante do Consórcio Outeiro, empresa contratada para a execução da obra.Para o prefeito da capital paraense, a ocasião foi um momento de agradecer ao governo do Estado pela parceria e agilidade para ajudar a solucionar os problemas dos moradores da ilha de Outeiro. “Agradecemos ao governador, porque, no mesmo dia, a Prefeitura foi logo convidada a se reunir. Chamamos, então, o Tribunal de Contas do Município, Ministério Público de Contas do Estado do Pará, Ministério Público do Estado e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, que nos ajudaram com a solução mais rápida e segura também para a administração pública”, afirmou Edmilson Rodrigues.O prefeito de Belém levantou aplausos do público quando disse que não tem como mensurar o sofrimento da população, desde aquela segunda-feira, em 17 de janeiro deste ano, quando uma balsa atingiu um dos pilares da ponte que dá acesso à ilha. “Não temos como medir o sofrimento de vocês (moradores da ilha). Mas vocês não estão sós. Somos governos de partidos diferentes, mas está todo mundo unido para resolver o problema. Queremos agradecer à população pela paciência e esperança em não abandonar a luta com a Prefeitura, o Governo do Estado, os deputados”, disse Edmilson.A artesã Selma Couto e mais 15 mulheres que formam o grupo de artesanato Perseverança e trabalham na feira de Caratateua (Outeiro), aproveitaram a ocasião para presentear o prefeito de Belém. Levaram para ele artesanatos que elas mesmas produzem e as ajudam como fonte de renda, pois, com o fato da ponte, a situação ficou mais difícil. “Trabalhamos com sobras de madeiras, crochês, macramês, flores e materiais recicláveis, como EVA e garrafas pet. Por enquanto, é o que está ajudando a gente. Com a situação da ponte piorou, porque não estamos realizando a feira e fazíamos itinerante na frente de um comércio e isso também está prejudicado. Trouxemos algumas lembranças para o prefeito para agradecer o apoio dado a nós, moradores de Outeiro”, disse a artesã, cercada por outras artistas do grupo. Fernando Souza mora na ilha há mais de 16 anos. Ele é autônomo na área de georreferenciamento e demonstrou estar satisfeito com a assinatura do documento, principalmente pela modernização da ponte. “Foi um dia muito importante, para dar solução e amenizar essa crise e ainda com a modernização da ponte, porque sempre lutamos para isso. A assinatura veio fechar com chave de ouro a atuação dos poderes municipal e estadual, dando solução concreta e não mais paliativa, porque o navio (UBS fluvial) vai também continuar com o serviço à população. O problema ocorrido na ponte veio para ajudar a reconstruir também as nossas vidas. Então, estão de parabéns o prefeito e o governador”, agradeceu Souza. O governador Helder Barbalho retribuiu os agradecimentos pela parceria com a Prefeitura. “O Governo do Estado faz obra e a Prefeitura atua nas ações sociais às pessoas atingidas. Queremos agradecer o trabalho em conjunto com a Prefeitura de Belém também na questão do transporte e, inclusive, na segurança pública”, destacou.

Medidas emergenciais

Desde que ocorreu o sinistro com a ponte, como medidas emergenciais, a Prefeitura de Belém reforçou diversas ações de assistência social aos moradores da ilha. Para isso, o prefeito criou um criou um Grupo de Trabalho (GT) envolvendo de forma integrada e direta 12 órgãos municipais, que atuam continuamente no distrito. Os investimentos aplicados são de recursos próprios e totalizam R$ 5 milhões.

“Anunciei alguns programas, como pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), que estão cadastrando famílias para a distribuição de cinco mil cestas básicas. Estamos cadastrando os donos de barracas das praias de Outeiro, que receberão R$ 500, além dos funcionários das barracas e trabalhadores cadastrados e informais que também receberão benefícios no valor de R$ 300. Alguns pequenos comerciantes restantes também são mapeados pela nossa equipe”, garantiu Edmilson Rodrigues.

O prefeito de Belém também enfatizou a área da saúde. “Estamos atendendo a população com o fortalecimento dos serviços da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Outeiro com funcionamento durante 24 horas. Além disso, os serviços da UBS Fluvial, inaugurada há duas semanas”.

Outeiro ganhou reforço também com a Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e uma Ambulancha e ainda o reforço na Estratégia Saúde da Família (ESF) e na vacinação contra a covid 19 para os moradores locais.

“Mais um relevante atendimento aos moradores de Outeiro é pelo Banco do Povo de Belém, com disponibilidade de microcrédito apoiar os pequenos empreendedores, como os barraqueiros, com juro zero e pagamento em até 24 meses”, informou Edmilson.

Em relação ao programa Bora Belém, ação cooperada com o Governo do Pará às famílias em situação de extrema pobreza em Outeiro, o prefeito Edmilson Rodrigues afirmou que quer aumentar em R$ 50 a mais para cada um dos três níveis de valores, atingindo R$ 200, R$ 350 e R$ 500. Em Outeiro, o Bora Belém atende hoje 670 mil famílias. A Prefeitura quer chegar a 1.400 famílias.

Prazos e investigação

Segundo o governo do Estado, que contratou o Consórcio Outeiro, o documento traz o prazo máximo de sete meses para a entrega e liberação total da ponte de Outeiro. “Mas pode ser que isso ocorra em seis meses, até 28 de julho”, disse o governador Helder Barbalho.

No entanto, em até 30 dias, a ponte poderá ser liberada para pedestres, ciclistas e motociclistas. O objetivo é também trabalhar para liberar a ponte em três meses para veículo normal.

Ainda segundo o governo do Estado, a Polícia Civil e a Polícia Científica ainda investigam as causas do acidente, para elucidar e dar consequência e responsabilização ao caso que envolve a ponte Enéas Martins, que foi entregue à população no ano de 1986.

Texto: Cleide Magalhães

Fonte: Agência Belém/Foto: Márcio Ferreira