Prefeito de Belém participa da cerimônia de diplomação de Lula e Alckmim em Brasília

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participa em Brasília da cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, às 14h desta segunda-feira, 12. O prefeito Edmilson é integrante da equipe de transição no Grupo Técnico de Cidades, decisão oficializada no 1° de dezembro de 2022 e publicada no Diário Oficial da União.

Logo pela manhã, nas redes sociais, Edmilson Rodrigues divulgou mensagem enfatizando a importância da diplomação para afirmar a vitória da democracia. “Hoje é a diplomação de Lula e Geraldo Alckmin. Além do reconhecimento do resultado das eleições, a cerimônia é também a vitória da democracia contra o golpismo que tentou impedir a vontade do povo. Como prefeito de Belém, estarei presente neste importante momento do país”, disse. Em Brasília Edmilson reafirmou que a diplomaçao é um momento histórico para o país.

“É uma honra, e ao mesmo tempo uma grande emoção e um verdadeiro privilégio participar deste momento histórico da diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República pela terceira vez. São muitas as expectativas e são muitos os sonhos. Belém participa de sonhos e do desejo de ver o Brasil mudando, a economia melhorando para que mais recursos cheguem aos cidadãos brasileiros, investimentos em infraestrutura, saúde, educação e assistência. Vou somar com as pessoas que participarão desse grande momento da história do Brasil, Lula consolidado como verdadeiro presidente da República”.

No ultimo dia 22 de novembro Edmilson Rodrigues participou da primeira reunião on-line do GT das Cidades, que tratou sobre os problemas das cidades brasileiras. Além de membro do GT, Edmilson é vice-presidente da Comissão de Cultura da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e um dos indicados pelo Psol para participar da cerimônia de diplomação.

Com a diplomação realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Lula se torna o político, na história do Brasil, que mais vezes é levado a comandar o Poder Executivo.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Ricardo Sturket/PR