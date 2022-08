Prefeito de Belém participa da posse do novo presidente da Associação do Ministério Público do Pará

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou na noite desta sexta-feira, 19, da cerimônia de posse do novo presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Pará (Ampep), Alexandre Marcus Tourinho.

A solenidade foi realizada no salão nobre da Assembleia Paraense, na avenida Presidente Vargas, e deu posse a toda diretoria da Ampep que irá atuar no biênio 2022/2024.

Papel fundamental

O prefeito Edmilson Rodrigues parabenizou o novo presidente da associação e destacou a importância do trabalho feito pelo Ministério Público. “Não se pode colocar em xeque a existência de uma instituição como o Ministério Público, que é de total importância para um país de todas as formas. O MP tem cumprido um papel fundamental na defesa dos mais necessitados”.

Durante a apresentação, o presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Manoel Murrieta, destacou o trabalho realizado pelo prefeito Edmilson Rodrigues para as associações de classe do Ministério Público. “O prefeito auxiliou a Conamp na luta contra a reforma administrativa e outras pautas para os conselhos de classe”, lembrou.

Desafios – A nova gestão assegura que pretende aproximar, cada vez mais, o promotor de justiça da população, além de buscar a aproximação entre os membros do MP, encontros, convênios e palestras.

“Sei que contarei com o apoio dos demais componentes desta chapa para encarar os desafios. O compromisso é de garantir que a Ampep desenvolva seu papel, representando seus associados em todo o estado do Pará “, informou Alexandre Tourinho.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa