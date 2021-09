Prefeito de Belém participa da reinauguração do Sesc Boulevard

O Centro de Cultura e Turismo do Serviço Social do Comércio (Sesc), Sesc Boulevard, foi ampliado e renovado. Orçado em cerca de R$ 6 milhões, o novo espaço foi entregue na noite da última segunda-feira, 20, e contou com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Localizado na Boulevard Castilho França, o Sesc Boulevard é reconhecido por fomentar a cultura com apresentações dos mais variados artistas e alcançar o turismo, por ser sediado em um prédio histórico e tombado.

“O Sesc é patrimônio do povo brasileiro. Uma das políticas dele é investir na cultura, dando oportunidade aos novos artistas”, observou o gestor municipal. Destacou ainda a importância de ser um local que funciona no centro da cidade, “espaço de memória, que é museológico e das artes”.

Durante o evento, Edmilson Rodrigues lembrou que a PMB irá construir em frente ao prédio do Centro de Cultura e Turismo do Sesc o Boulevard da Gastronomia, projeto que visa fomentar, cada vez mais, o turismo gastronômico.

Apresentação da Orquestra Jovem Sesc Pará e visitação ao novo prédio fizeram parte da programação do evento.

No espaço, a população poderá usufruir de diversos serviços. “Será um espaço multiuso e a população poderá usufruir de vários serviços, como de sessões de cinema, atividades físicas, de artes, ou seja, tornando mais uma opção de lazer ao povo de Belém”, explicou o presidente do Sesc/Pará, Sebastião Campos.

Participaram do evento o coordenador da Belemtur, André Cunha; o presidente da Fundação Cultural de Belém, Michel Pinho; o presidente da Federação do Comércio do Pará (Fecomércio), José Roberto Tadros; dentre outras autoridades.

Serviço – O Centro Cultural vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h, e aos sábados das 8h às 12h.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém