Prefeito de Belém participa de posse dos novos dirigentes do Tribunal de Contas do Estado

Uma solenidade realizada no teatro Maria Sylvia Nunes nesta terça-feira, 31, marcou a posse dos novos dirigentes do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) para o biênio de 2023 a 2025. O prefeito Edmilson Rodrigues participou da cerimônia.

Foram empossados a conselheira Rosa Egídio Crispino como presidenta da instituição e para vice-presidente o conselheiro Fernando Ribeiro. O conselheiro Luís Cunha foi empossado no cargo de corregedor do TCE-PA.

“Tenho certeza que mantendo a harmonia que nos cerca não pouparemos esforços em prol do fortalecimento do controle externo sempre em benefício da sociedade paraense”, afirmou a presidenta Rosa Egídia, terceira mulher a ocupar o posto mais alto do órgão.

“O Tribunal de Contas do Estado cumpre um papel muito importante no fortalecimento da democracia. Ele garante a transparência no uso do dinheiro que pertence a todo o povo. Portanto, sucesso à doutora Rosa. O sucesso dela é também da democracia e da transparência”, afirmou o prefeito Edmilson Rodrigues.

O governador Helder Barballho, além de outras autoridades estaduais e municipais participaram da posse da nova direção do TCE-PA.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira/Ag Belém