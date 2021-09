Prefeito de Belém recebe o embaixador do Reino Unido para discutir sobre meio ambiente

As políticas públicas para a preservação da Amazônia e a parceria entre o estado do Pará e o Reino Unido foram os temas debatidos no encontro entre o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e o embaixador do Reino Unido no Brasil, Peter Wilson, realizado na noite desta sexta-feira, 10, no Gabinete Municipal.

O diplomata está no Pará, junto com uma comitiva, para uma série de visitas na região.”Queria saber mais de Belém e a parceria entre o Pará e o Reino Unido, parceria muito importante que queremos desenvolver. Belém é uma cidade com história muito rica e futuro forte, e o seu esforço na questão do meio ambiente é importante, o prefeito é um líder nesse assunto. Além disso, queria saber mais sobre os povos indígenas”, disse o diplomata.

O prefeito Edmilson Rodrigues, ao lado do coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura de Belém, Luiz Arnaldo Campos, explicou um pouco sobre a história da capital paraense. O gestor municipal aproveitou para destacar os projetos de Belém para se tornar uma cidade inteligente.

“Montamos o Conselho da Cidadania com vários segmentos, com representantes de indústrias e comércios, além de professores. Alguns são da área da tecnologia e estão desenvolvendo projetos, como a construção de um parque. Estamos com uma área na orla de Belém, para instalar um protótipo da Cidade Inteligente e colocar Belém no circuito internacional da tecnologia”.

O embaixador britânico também perguntou sobre os projetos que Belém possui em áreas, como saúde, educação e meio ambiente. O prefeito Edmilson Rodrigues destacou alguns dos principais programas de governo. “Vamos transformar Belém na primeira capital do país a zerar o analfabetismo. Também queremos alcançar 100% da população coberta com a atenção à saúde básica. Temos um desafio de plantar mai de 480 mil mudas aqui em Belém, para chegarmos ao patamar das Nações Unidas de cidades arborizadas”, pontuou.

O gestor municipal ressaltou também o olhar que a atual gestão vem desenvolvendo para a Amazônia. “Somos uma cidade da Amazônia, por isso precisamos desenvolver políticas públicas para ela. Vamos realizar o Seminário de Encontro de Saberes Amazônicos e Mudanças Climáticas, trazendo filósofos indígenas e cientistas acadêmicos da Amazônia para discutirem a região, no fim, produziremos uma carta que será enviada para a Conferência do Clima (COP 26), que ocorrerá no mês de novembro. Vamos sediar, no segundo semestre de 2022, o Fórum Social Pan-Amazônico, que reúne estados e países que fazem parte da região”.

No fim do encontro, o embaixador britânico destacou a importância da conversa. “Esta foi minha primeira visita a Belém e considero uma honra ter tido essa conversa rica, no sentido histórico”, finalizou.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira