Prefeito de Belém reduz índices inflamatórios de Covid-19 e deve receber alta na terça, 19

Edmilson Rodrigues testou positivo para Covid-19 no último dia 1º, e foi internado no dia 6.

Neste segunda (18), o boletim médico divulgado pela equipe de comunicação do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, informou que o gestor municipal tem melhorado o quadro de saúde. Diagnosticado com Covid-19, ele segue internado no hospital mas a previsão é que receba alta nesta terça-feira (19).

Edmilson recebe atendimento em leito do Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital da Beneficente Portuguesa, em Belém. Ele testou positivo para Covid-19 no último dia 1º, começou o tratamento em domicílio e somente na quarta (6) foi internado.

De acordo com o mais recente boletim médico, o prefeito segue respondendo muito bem ao tratamento. Todos os índices inflamatórios praticamente normalizadas e finalizando os antibióticos.

Fonte G1