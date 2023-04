Prefeito de Belém reúne com representante do prêmio Nobel Verde

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, se reuniu na tarde desta quinta-feira, 13, com Rubenson Chaves, proprietário da empresa de comunicação Invest Amazônia, que promove o Prêmio Nobel Verde no Brasil, que premia boas práticas e ações de proteção ao meio ambiente.

Na reunião foram debatidas ações para atrair a mídia nacional e internacional para Belém como protagonista da causa ambiental, da defesa da floresta Amazônica, tão essencial para o equilíbrio ecológico do mundo.

Rubenson Chaves solicitou o apoio da Prefeitura de Belém para que as ações do Prêmio Nobel Verde, que ocorrem durante o ano todo, também fossem realizadas na capital paraense, já que atualmente quem sedia a premiação é a cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas.

Participaram da reunião, a secretária municipal de Meio Ambiente de Belém, Christiane Ferreira e o secretário de Gestão do Planejamento em exercício, Edilson Rodrigues.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ryssa Tomé/Comus