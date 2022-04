Prefeito de Belém visa divulgar maniçoba como cultura imaterial alimentar

Na última terça feira (26), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, recebeu em seu gabinete o titular da Belemtur, André Cunha e o Professor Ricardo Frugoli. No encontro, foi apresentado ao prefeito, um projeto, o qual visa tornar a Maniçoba um patrimônio cultural, imaterial e alimentar brasileiro.

A idealização do projeto, que já existe há cinco anos, é se tornar turismo gastronômico, e leva em consideração o selo concedido à cidade de Belém pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O Projeto, apresentado pelo professor Ricardo, tem o nome de “ Maniçobão do Romeiro” e visa produzir a maior quantidade de maniçoba do mundo, com mais de seis toneladas e divulgar essa iguaria como cultura brasileira mundo a fora. O projeto ropõe usar um espaço na sede da Companhia de desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), para produção e distribuição da maniçoba para os romeiros durante a semana do Círio, realizado no mês de outubro.

Redação: Paola Queiroz

Fonte: Ag. Belém

Foto: Marcos Barbosa/COMUS