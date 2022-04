Prefeito de Itaituba acusado de falas misoginia contra mulheres pagará multa de R$ 200 mil reais

O prefeito de Itaituba, Valmir Climaco, foi filmado fazendo declarações de cunho sexista contra mulheres no dia 5 de março. Na última quarta-feira (6) o prefeito participou de uma audiência de conciliação respondendo a Ação Civil Pública (ACP), próstata em conjunto pelos promotores de justiça Ociralva Tabosa e Nadilson Portilho.

O Ministério Público propôs a ACP depois de ter tomado o conhecimento das declarações feitas pelo gestor municipal direcionadas ás mulheres que estavam numa festa e ás residentes da cidade onde exerce função pública de chefe do Poder Executivo. As falas foram registradas em vídeo que viralizou na internet.

Os promotores indicam nas falas do prefeito misoginia contra mulheres presentes e não presentes:

“agiu com desprezo e preconceito contra as mulheres. A sua conduta demonstra que para ele as mulheres são inferiores aos homens, o que resta bem claro pelo conceito de misoginia”.

Foi solicitado na ação o pedido de bloqueio de bens do prefeito no valor de R$ 200 mil reais, pagamento de indenização por danos morais e materiais a todas a vítimas que comprovarem ter sofrido abalos emocionais e o pagamento de indenização por danos morais coletivos e danos pessoais, no valor de R$ 200 mil reais, destinado a projetos de prevenção á violência sexual contra mulheres, bem como á proteção e amparo a vitimas desse tipo de agressão.

Na audiência virtual, o juiz da 1ª Vara Cível e empresarial, José Leite de Paula neto, sentenciou o prefeito a se retratar publicamente através das redes sociais, no prazo de 30 dias e pagar R$ 40 mil reais em quatro parcelas, com deposito direto na conta do Conselho Municipal de Direito das mulheres de Itaituba.

Informações: Promotoria de Justiça de Itaituba