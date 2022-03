Prefeito de Itaituba faz comentários depreciativos contra as mulheres

Repercute mal nos meios políticos, na sociedade e nos corredores do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, as declarações nada ortodoxas em depreciação às mulheres feitas pelo prefeito de Itaituba, Valmir Climaco. Em um vídeo, o edil aparece numa festa na noite de sábado de carnaval, dia 05 e se sai com esta:



“Pense num lugar que tem tanta rapariga boa, aqui tem!”

Climaco falou isso usando um microfone, se referindo ao local, que fica no município de Itaituba, enquanto estava no camarote de uma casa de shows. As imagens circulam pelas redes sociais.

O prefeito de Itaituba aponta para frequentadoras da festa e diz que vai se relacionar com elas. “Eu tô aqui dizendo o seguinte: eu vou comer aquela, vou comer aquela… Pelo que eu já conferi aqui, eu vou comer mais de 20, porque eu nunca vi tanta mulher bonita”. Ele parecia transtornado e não se preocupou com o público e com sua posição.



Os vídeos que viralizaram mostram Valmir Climaco tirando a camisa, no camarote, durante a coreografia de uma música. Outras imagens mostram o homem saindo do local da festa amparado por outras pessoas.

A festa em questão era a “Folia du Cheff”, programa de carnaval realizado na casa de shows Trip Flat, na sede do município de Itaituba. O evento teve show da banda Forró du Chef.

A assessoria da prefeitura de Itaituba informou que não tem informações sobre os vídeos e nem que o prefeito Valmir Climaco tenha participado da programação na Trip Flat. Também informou não poder confirmar a veracidade das imagens divulgadas pela internet. Entretanto, ao site G1, Valmir Climaco declarou que as “críticas vêm de pessoas que nem em Itaituba moram”, e que, obre ter chamado as mulheres de “raparigas”, ele disse que quis dizer que as mulheres são bonitas e afirmou ainda que a “repercussão foi exagerada”. E continuou afirmando achar que “a única pessoa que não devia gostar é a minha esposa”.



Esta não é a primeira vez que o prefeito Valmir Clímaco protagoniza cenas de embriaguez.

Em novembro de 2020, logo após as eleições, um vídeo dele circulou pelas redes sociais, mostrando-o comemorando sem camisa, bebendo e dançando, sem máscara em festa com aglomeração na cidade. Antes das eleições, Climaco havia dito que comemoraria com cautela, mas acabou descumprindo o uso obrigatório de máscaras e a proibição a todo ato político que promova aglomerações, determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará.

Reprodução: Redes Sociais