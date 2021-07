Prefeito de Itatuba diz que quem não quiser se vacinar deve pedir que Bolsonaro construa hospital exclusivo para negacionistas do município

Após repercussão de um áudio nas redes sociais no qual o prefeito de Itaituba anuncia a obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19 para quem precisar acessar prédios públicos no município ou participar de eventos, Valmir Climaco reafirmou, na quarta-feira(28), que as medidas entram mesmo em vigor a partir do dia 5 de agosto, apesar das ameaças que o gestor municipal diz estar sofrendo de eleitores do presidente Jair Bolsonaro. Segundo Climaco, em Itaituba há 10 mil doses para serem aplicadas e o ritmo da vacinação é lento por causa de campanha de desinformação disseminada por negacionistas.

O prefeito Valmir Climaco, em tom de desabafo, sugeriu aos bolsonaristas que se recusam a tomar a vacina, que “peçam ao presidente Bolsonaro para construir um hospital para internar eles quando forem contaminados”. Ele salientou que a rede hospitalar que atende aos pacientes acometidos da doença provocada pelo novo coronavírus no município “é exclusivamente mantida com recursos próprios da prefeitura de Itaituba e do Governo do Estado do Pará”. Valmir reclamou que o governo federal não enviou nenhum recurso para manutenção da UPA 24h.

“Estamos encontrando pessoas com bastante resistência pra se vacinar. Uma meia dúzia de pessoas aqui andou dizendo que não vai se vacinar, que ninguém é obrigado a se vacinar, que o próprio presidente disse que ninguém é obrigado. Eu só quero dizer pra essa meia dúzia de bolsonaristas, que eu acho que ninguém é obrigado a se vacinar, mas também eu não sou obrigado a liberar a entrada em locais públicos, pra essas pessoas que não querem se vacinar e que ficam contaminando a população. Esses doentes fanáticos do Bolsonaro, que não se vacinarem, não entram nos prédios públicos a partir do dia 5”, comentou Climaco.

Segundo o prefeito de Itaituba, o município de Itaituba conseguiu o número de mortes após a campanha para imunização. “No mês de abril tivemos 49 óbitos, no mês de maio, que começamos a vacinar, tivemos 19, no mês de junho foram 9 e até agora nesse mês foram cinco pessoas. Estamos pedindo pras pessoas se vacinar e estamos encontrando bastante resistência pra se imunizar. Depois que eu enviei um áudio explicando a importância da vacina, algumas pessoas ligaram aqui, até me ameaçando, dizendo que não vai se vacinar”, explicou.

Fonte: O Estado Net