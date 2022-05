Prefeito de Manaus nega ser de esquerda após críticas a Bolsonaro

Manaus/AM – O prefeito David Almeida explicou nesta terça-feira (3), não ser de ‘esquerda’ após o vídeo em que critica Bolsonaro e o ministro da economia, Paulo Guedes, viralizar nas redes sociais. Na ocasião, David usava uma camisa de cor vermelha o que gerou especulações de que ele fosse do partido de esquerda.

“Sou eleitor do Bolsonaro, quero votar no Bolsonaro, porém da forma que está não dá para apoiá-lo em função de tudo que está acontecendo com os empregos aqui da Zona Franca de Manaus. Eu estava de vermelho e teve uma repercussão. Não sou de esquerda, não apoio a esquerda, não apoio PT, não voto em PT, e não voto em Lula”, frisou.

David ainda pediu desculpas por ter informado o preço do ovo errado em seu discurso. “Eu cometi um erro ontem, eu quero até pedir desculpas. Eu falei que o ovo estava R$ 0,50, mas eu errei. O ovo está R$ 1″, ironizou.

Foto: Divulgação / Semcom

Fonte: Portal do Holanda