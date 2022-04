Prefeito de Paragominas é homenageado pelo governador do Pará

O governador do Pará, Helder Barbalho, concedeu ao Prefeito de Paragominas, Lucídio Paes, a medalha do Mérito Tiradentes, honraria oficial de reconhecimento ao dia 21 de abril, feriado nacional, em homenagem a luta, vida e a morte de Joaquim José da Silva Xavier, mártir da Inconfidência Mineira e patrono da polícia militar do Brasil. O evento de entrega da medalha do Mérito Tiradentes é realizado apenas uma vez no ano, momento oportuno em que o governador do estado, cumprindo o Decreto Estadual nº 905 de 17 de setembro de 1980, que tem como propósito homenagear personalidades civis e militares que se destacam prestando relevantes serviços públicos ao Estado do Pará.



O ato solene deste ano ocorreu na avenida Alcindo Cacela, em frente ao prédio histórico que abriga o Comando de Missões Especiais da Polícia Militar, localizado no bairro da Cremação, que recentemente foi totalmente revitalizado pelo governo estadual.

Imagem: Reginaldo Ramos/R3 Comunicação