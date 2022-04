Prefeito de Paragominas recebe “Medalha do Mérito Tiradentes”

O prefeito de Paragominas, Lucídio Paes, recebeu na manhã desta quinta-feira (21), a “Medalha do Mérito Tiradentes”. A solenidade foi realizada no recém-restaurado prédio histórico do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar (CME), no bairro da Cremação, em Belém. Paes enfatizou o que representa a medalha recebida e afirmou que sente muito orgulho de representar o povo da sua cidade.

“Essa medalha é para o povo de Paragominas, para os trabalhadores de Paragominas, sem eles essa representação não existiria. Estar aqui representando também os alferes Tiradentes é motivo de alegria,” disse. “Agradeço ao governador Helder Barbalho, o comandante da Polícia Militar, Coronel Dilson por essa lembrança, por esse respeito por Paragominas”.

Também agraciado com a medalha, o defensor público de Paragominas, Diogo Eluan, destacou sua alegria por esse momento: “É uma grande honra, uma alegria receber a medalha Tiradentes, ainda mais no mesmo momento em que nosso prefeito Lucídio Paes é um dos agraciados. Obrigado à Polícia Militar, obrigado governo do estado, obrigado a todos que acreditam no trabalho da defensoria pública do estado, em especial de Paragominas”.

(Foto: Paulo Ricardo/Ascom Prefeitura de Paragominas)

O tenente-coronel Denis Gonçalves, comandante do Comando do Policiamento Regional VI (CPR VI), ressaltou a grandiosidade da data e enalteceu todos os homenageados.

“Dia de celebração de todas as polícias militares do Brasil em reconhecimento ao Patrono, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que lutou por justiça, liberdade e igualdade,” disse ele. “Reconhecer as autoridades civis e militares que apoiam a Polícia Militar é para todos nós uma alegria, em especial o nosso prefeito de Paragominas, Lucídio Paes e ao nosso defensor público, Dr. Diogo Eluan, que estão sempre apoiando todas nossas ações em prol da sociedade paragominense”.

A “Medalha do Mérito Tiradentes” é concedida a personalidades civis e militares que, de alguma forma, contribuíram para o desenvolvimento e iniciativas em prol do Estado. A solenidade foi presidida pelo governador do Pará, Helder Barbalho.