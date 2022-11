Prefeito de Porto de Moz e vereador são presos por porte ilegal de arma de fogo

O prefeito Rosiberg Torres Campos, do município de Porto de Moz e um vereador, foram presos na manhã desta terça-feira, 01, pelos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo. O prefeito e o vereador foram soltos após pagar fiança arbitrada pelo delegado da Polícia Civil. O flagrante foi feito pela Polícia Federal, durante a Operação Voo Livre 2, com foco na investigação da suspeita de desvio de verbas públicas na cidade.



No início da manhã, equipe da Polícia Federal entrou na casa do prefeito para cumprir um mandado de busca e apreensão, com objetivo de apurar fraudes em licitações e corrupção. Após apreender celulares e pendrives, foi encontrada uma espingarda semiautomática escondida embaixo de uma cama, três carregadores, 143 munições; e 85 cartuchos calibre 22.

O prefeito teria pegado a espingarda emprestada de um vereador, que foi ao local com o Certificado de Registro de Arma de Fogo. Assim, o prefeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma (por manter a espingarda dentro de casa); já o vereador, embora tivesse o registro legal do armamento em seu nome, incorreu no porte ilegal, por tê-lo emprestado sem autorização.



A Operação Voo Livre 2 é um desdobramento da primeira fase, deflagrada no início deste ano, depois de dois anos de investigação. Na ocasião, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão no município de Altamira, sede da empresa que teria sido beneficiada por uma licitação fraudulenta. De posse dos indícios de materialidade, foi feita a segunda etapa da operação, tendo como alvo o prefeito, pois o município de Porto de Moz é quem teria feito a contratação irregular da empresa e usado passagens aéreas para viagens de lazer.

Fotos: Ascom Polícia Federal