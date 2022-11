Prefeito de Santarém participa de missão técnica internacional do projeto Inova Juntos

O prefeito Nélio Aguiar, embarca para Portugal, sem ônus para o município, onde participa da missão técnica do projeto Inova Juntos – Cooperação Urbana Triangular para Inovação e Sustentabilidade. O programa internacional de cooperação é promovido pela Confederação Nacional dos Municípios Brasileiros (CNM), em parceria com o Centro de Estudos Sociais e a Associação Oficina, com o apoio da União Europeia e reúne 20 cidades brasileiras, , 12 cidades portuguesas e outras 8 latino-americanas, incluindo autoridades locais, setor privado, sociedade civil e universidades, por meio de projetos aprovados em quatro áreas temáticas: Desenvolvimento Econômico e Inovação, Desenvolvimento Territorial e Consórcios, Cidades Verdes e Mudanças Climáticas e Espaços Inclusivos e Inovação Cultural e Social.

Santarém representa a região Norte com o projeto de fortalecimento da agricultura familiar, na área de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Nessa temática, serão abordadas as boas práticas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), desenvolvido desde 2013 no município, com a compra de alimentos oriundos da agricultura familiar e, posterior, doação às redes e unidades socioassistenciais.

“Milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social são atendidas. Há, também, o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), que estabelece normas gerais que devem ser cumpridas em todo o território municipal quanto à inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal e vegetal comestíveis e não comestíveis. Com a iniciativa, os estabelecimentos cresceram e ganharam mercado, geraram mais emprego e renda e dinamizaram a economia, além de fomentar o desenvolvimento do município como um todo”, explica Nélio Aguiar.

Ainda durante o primeiro semestre deste ano, a equipe do Projeto InovaJuntos deu início a uma série de visitas técnicas para a implementação da metodologia de diagnóstico vocacional participativo. Os técnicos tiveram contato direto com comunidades e conheceram as ações desenvolvidas em diferentes áreas da gestão pública.

“Participar do Inova Juntos e, automaticamente, estar entre os municípios selecionados, tendo a honra de representar a região Norte, nos possibilita avançar ainda mais quando pensamos em desenvolvimento sustentável. Essa troca de experiências municípios das outras regiões do país e de outros países, como os de Portugal, contribui para a implementação da agenda 2030 e, consequentemente, chegar às metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), garantindo a execução de importantes políticas públicas para a população”, avalia o prefeito de Santarém.

De Portugal, o prefeito Nélio Aguiar segue para Porto Alegre (RS), onde participa de evento municipalista da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), de 24 a 26/11. A chefia do Poder Executivo será transferida para o presidente da Câmara Municipal de Santarém, vereador Ronan Liberal Júnior, que será o prefeito em exercício de 19 a 24/11.

Imagem: Acervo de A PROVÍNCIA DO PARÁ