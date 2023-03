Prefeito de Santarém sofre acidente durante lá,er com a família

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, sofreu um acidente na praia do Arariá, às margens do rio Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará, no final da tarde de ontem, sábado, 04. Ele tomava banho no local, na companhia de familiares e amigos, quando um adolescente de 15 anos, que pilotava um jet ski, o atingiu de raspão na cabeça. No momento do acidente, Aguiar estava acompanhado de Gabriela Fortes, que foi atingida nas costas, e do médico Márcio Fortes, esposo de Gabriela, que conseguiu os empurrar para o fundo do rio, evitando que o veículo aquático os atingisse frontalmente. As informações foram divulgadas pelo portal OEstadoNet.

Após o episódio, Nélio Aguiar teve uma crise de hipertensão e Gabriela, que sentia muita dores, teve crise de choro e foi levada a um hospital em Santarém para realizar exames. Ela passa bem.



O prefeito já refeito do susto, viaja para Brasília neste domingo para cumprir agenda de compromissos junto ao Governo federal.

Imagem: Agência Santarém