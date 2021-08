Prefeito destaca avanço na vacinação e retomada de obras paralisadas há anos em Belém

O avanço da imunização na capital paraense e a entrega de dois blocos do projeto moradia no Portal da Amazônia foram os assuntos abordados pelo prefeito Edmilson Rodrigues na live desta segunda-feira, 02. O prefeito de Belém reforçou a importância da vacinação para os jovens e destacou a imunização das delegações de Paysandu e Remo, realizada na tarde desta segunda-feira. “Estive no estádio do Remo e no estádio do Paysandu. Quando você fala em futebol você fala em juventude e cultura. Os clubes estão de parabéns por terem demandado à Prefeitura a vacinação dos jogadores, técnicos e assistentes técnicos. É bacana ver os jogadores sendo vacinados, porque o futebol é bom para o nosso desenvolvimento cultural e econômico”, disse o prefeito.

Habitação – Outro assunto abordado pelo prefeito foi a questão habitacional na cidade. Após 13 anos de abandono a Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) entrega nesta quarta-feira, 04, dois blocos do projeto moradia do Portal da Amazônia, com 15 apartamentos de dois quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro, localizados na Avenida Bernardo Sayão, esquina com Osvaldo de Caldas Brito, no bairro do Jurunas.

“A obra vai continuar. É toda uma política para garantir moradia para os moradores que foram prejudicados pela obra do Portal da Amazônia. A obra tem que ter caráter social, urbanizar a cidade, ter espaço de lazer, mas também levar direitos ao povo.”, enfatizou Edmilson, que também anunciou a retomada do projeto Vila da Barca, que prevê mais de 200 moradias para a localidade, além do retorno das obras para a construção de mais de 300 moradias no Paracuri.

A capital paraense tem um dos maiores déficits habitacionais do país. De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação, o próprio Ministério das Cidades indica que são necessárias mais de 90 mil habitações para suprir a necessidade de domicílios em Belém. O titular da Sehab, Rodrigo Moraes, participou da transmissão e falou sobre os desafios enfrentados pelo órgão. “São desafios grandiosos. Não só no Portal da Amazônia, mas em quase a totalidade das obras do PAC e das obras do Minha Casa Minha Vida, nós herdamos obras paradas, ocupadas e contratos em que as prestadoras de serviço não querem continuar nas obras porque o contrato é antigo. É um conjunto de problemas que estamos buscando resolver”, disse.

A retomada das obras do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben) paralisadas por falta de pagamento pela gestão anterior, bem como a macrodrenagem do canal da Caripunas, também foram citadas pelo prefeito Edmilson Rodrigues durante a live.

Música – A artista paraense Creuza Gomes, conhecida como rainha do samba paraense, participou da live junto com o violonista César Gonçalves e o percussionista Preto Cabano. A intérprete Creuza tem 55 anos de carreira e 44 anos como intérprete do samba.

Agência Belém / Texto: Joyce Assunção