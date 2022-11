Prefeito discute ampliação do programa de estágio em serviço social na Prefeitura de Belém

Na tarde desta segunda-feira, 31, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, se reuniu no gabinete municipal com os professores da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal do Pará (UFPA), Ari Loureiro, diretor da faculdade, e Cristina Arêda Oshai, coordenadora de estágios da faculdade, com o objetivo de discutir o programa de estágio que existe dentro da Prefeitura de Belém e que acolhe estudantes curso.

Demandas – Entre as demandas apresentadas pelos professores na reunião estão a ampliação de vagas e a flexibilidade dos horários de estágio, incluindo o turno da noite.

“Firmamos aqui uma parceria de colaboração, para que os nossos discentes do Serviço Social da universidade possam se inserir, de forma mais organizada, dentro da prefeitura e cumprir a questão do estágio obrigatório”, explica o diretor da Faculdade de Serviço Social da UFPA, Ari Loureiro.

Atualmente, a Prefeitura de Belém conta com 24 estagiários do curso de Serviço Social distribuídos nas diversas secretarias municipais. O objetivo é aumentar esse número, contemplando, principalmente, as Secretarias Municipais de Saúde (Sesma), de Educação (Semec) e de Administração (Semad) e a Fundação Papa João XXIII (Funpapa), pasta responsável pelas políticas de assistência social em Belém.

Levantamento – “Nossos secretários vão fazer um levantamento e provocar os órgãos para o interesse em estagiários em assistência social”, afirmou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, durante o encontro. Essa reunião buscou ainda estabelecer uma política mais global, que se propôs em inserir em todas as áreas da prefeitura estudantes de Serviço Social, para realizarem seus estágios obrigatórios reconhecendo a importância da área, segundo Edmilson Rodrigues.

Participaram ainda da reunião os titulares da Semec, Márcia Bittencourt, da Sesma, Mauricio Bezerra, da Semad, Jurandir Novaes, e da Funpapa, Alfredo Costa.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira