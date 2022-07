Prefeito é acusado de usar ambulância do Samu em festa particular

O Ministério Público Estadual (MPGO) recebeu denúncia de que o prefeito de Alto Paraíso de Goiás, Marcus Rinco (União Brasil), teria usado uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), indevidamente, para atender participantes de uma vaquejada em sua fazenda.

No dia do ato, uma pessoa ficou ferida e foi atendida pelo Samu, que naquele momento deveria estar à disposição da população de Paraíso de Goiás e não de prontidão na fazenda do prefeito. A data em que a suposta irregularidade não foi informada pelo MP.

Outro lado

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Paraíso de Goiás, mas não havia obtido êxito até esta publicação. O espaço segue aberto para respostas.

Fonte: Debate com informações do G5News