Prefeito é assassinado a tiros dentro de casa

Na noite desta terça-feira (18), o prefeito de São José do Campestre (RN), Joseilson Borges da Costa, foi morto a tiros dentro de casa. Ele tinha 43 anos de idade e era conhecido como Nenem Borges. As informações são do G1.

Joseilson levou três tiros no rosto. Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento.

A polícia disse que o crime ocorreu por volta das 23h. Familiares da vitima estavam no imóvel, mas não foram atingidos. O autor dos disparos conseguiu fugir.

A Polícia Civil apontou, em nota, que “o caso está sendo tratado pela instituição com a importância e prioridade que um fato de tamanha gravidade merece”.

O prefeito estava em seu segundo mandado e faria aniversário em 1º de maio. Ele deixa esposa e dois filhos.

