Prefeito Edmilson acompanha obras da praça para animais que será inaugurada em janeiro de 2023

Com o objetivo de promover o bem-estar animal, a Prefeitura de Belém prepara um espaço dedicado aos pets, na avenida Visconde de Souza Franco, bairro do Reduto, na antiga Praça do Mascate. O prefeito Edmilson Rodrigues visitou as obras da praça para acompanhar o trabalho de perto, na manhã desta sexta-feira, 9.

O espaço conta com brinquedos exclusivos para os pets, cercadinho para os animais brincarem sob observação do tutor, bancos, caramanchão, lâmpadas em LED e paisagismo. A obra é executada pela Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer (Sejel) com previsão de entrega para janeiro de 2023

Bem-estar dos animais

A gestão municipal atua com políticas públicas para garantir o bem-estar e direito dos animais, investindo melhorias no Hospital Veterinário, Centro de Zoonoses e castração de animais domésticos.

A praça exclusiva para os animais é mais ação concreta do compromisso da gestão. “Quem ama a cidade, ama as pessoas e ama os animais. Para a cidade ser feliz deve-se dar condições para as pessoas cuidarem dos seus pets”, ressalta o prefeito.

Edmilson Rodrigues também destaca, que a obra quase concluída também é para as pessoas e que à noite o local deverá ser bastante visitado, pois o sistema de iluminação é moderno com energia fotovoltaica – placas que recebem a luz solar e transformam em energia, acumulada em baterias.

Compromisso



Para o representante da comunidade, o conselheiro do Tá Selado do setor Direito e Bem-Estar Animal, Cláudio Bordalo, a construção da Praça dos Pets desmonstra o reconhecimento pela Prefeitura de Belém de que os animais têm direitos, que fazem parte da sociedade, e principalmente, que são importantes. “Estamos satisfeitos. Infelizmente ainda são poucas, mas, é assim que a administração municipal começa a demostrar que a gestão tem compromisso com as propostas apresentadas nas plenárias”, ressalta o conselheiro.

Morador do bairro do Reduto, o advogado Yuri Corrêa afirma que está ansioso para ver a praça inaugurada. O local fará parte do roteiro de passeio do JoyBoy, o pet do advogado, que foi o primeiro a visitar as obras da praça e aproveitou para brincar.

“Eu tenho dois cachorros em minha casa e um ambiente desse é essencial para eles extravasarem essa energia e pouparem a casa”, contou Yuri, aos risos, mostrando que o cachorro adorou o local e ele teria dificuldade para tirá-lo da praça.

O advogado espera que a iniciativa da Prefeitura de Belém se amplie e beneficie animais de outros bairros. “Espero que a Prefeitura olhe cada vez mais pelos animais, não só pelos pets, mas também pelo animais de rua. Espero que essa iniciativa continue avançando”,afirmou.

Políticas públicas

Desde início da gestão do prefeito Edmilson Rodrigues são realizadas feiras de adoção de cães e gatos, serviços de castração de animais e conscientização sobre a importância da prevenção à saúde dos pets, oferecidos por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e Hospital Veterinário Municipal Dr. Vahia, administrados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Para reafirmar a construção dessas políticas públicas, em 28 de julho de 2021, o prefeito Edmilson Rodrigues sancionou a Lei 9.688, que institui a Semana Municipal de Proteção Animal, a ser celebrada anualmente na primeira semana de outubro.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa