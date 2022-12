Prefeito Edmilson Rodrigues destaca a soberania popular na diplomação dos candidatos eleitos no Pará

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou na noite desta quarta-feira, 21, da diplomação dos candidatos eleitos aos cargos de governador, senador, deputados federais e estaduais do Estado do Pará. A diplomação aos cargos é a última etapa das eleições antes da posse. Os candidatos eleitos foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE -PA) e estão aptos a assumir, pois todas as formalidades previstas na legislação eleitoral foram cumpridas.

Foram diplomados o governador do estado do Pará, Helder Barbalho (MDB), reeleito para mais quatro anos, no Senado o representante será Beto Faro (PT), e ainda 17 deputados federais, sendo que 8 foram reeleitos, e 41 deputados estaduais, 22 deles reeleitos.

“A Justiça Eleitoral, quando diploma alguém que concorreu, está dizendo que findou o processo eleitoral. O que nós vimos aqui foi o governador tendo a autorização dada pelo povo e confirmada pela Justiça Eleitoral. Ele agora pode assumir, junto com a sua vice, assim como cada deputada e deputado. É a vitória da democracia e da soberania popular”, comentou o prefeito Edmilson Rodrigues.

A desembargadora Nadja Luiza Nascimento, presidente do TRE-PA, destacou a importância da Justiça Eleitoral. “A Justiça Eleitoral é uma das maiores envergaduras do país. Ela sempre soube se movimentar e se posicionar. O TRE vem se superando ano após anos para trazer eleições eficazes”, declarou.

O governador Helder Barbalho, diplomado para mais quatro anos, destacou o significado da diplomação e agradeceu a presença do prefeito Edmilson Rodrigues. “Em nome do prefeito Edmilson Rodrigues, gostaria de agradecer a todos os prefeitos e prefeitas do estado que vieram prestigiar esse momento. Essa cerimônia tem um significado muito especial e que muitas vezes não é percebido. Reforçar e oficializar a vontade popular”.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa/Comus