Prefeito Edmilson Rodrigues entrega 300 títulos definitivos de imóveis a moradores do Jurunas

A Prefeitura de Belém entregou 300 títulos de propriedade na noite desta sexta-feira, 27, para moradores do bairro do Jurunas. Com a entrega, só no mês de janeiro a gestão municipal regularizou e entregou mais de 900 títulos.

A cerimônia foi realizada na Usina da Paz do Jurunas com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e de centenas de moradores do bairro que receberam o título definitivo.

Revolução urbana

“Estamos fazendo uma revolução urbana”, define o prefeito Edmilson Rodrigues. Ele ressalta a importância do programa de regularização fundiária: “Ter o título de propriedade dá garantia para as pessoas, pois é o teto que lhes pertence e ninguém vai tocar nunca mais”.

Edmilson Rodrigues também enfatiza que, a partir do título definitivo, os proprietários do imóvel podem fazer empréstimo, alugar a casa, ampliar. “O título é de fundamental importância para se viver dignamente. É uma grande conquista para o povo do Jurunas, principalmente para o miolo do bairro”, completa.

População festeja

Moradora do Jurunas há 60 anos, a aposentada Zuíla Monteiro, de 78 anos, comemorou a entrega do título. “Estou muito feliz, eu já esperava há muito tempo. Já tinha tentado, mas não consegui por questão financeira, e agora a Prefeitura me dá esse sonho de forma gratuita”, festejou.

A autônoma Maria das Graças dos Santos, de 58 anos, é moradora da Caripunas. Ao lado da filha, Maria, agradeceu por receber o documento de regularização do imóvel. “Finalmente posso dizer que essa casa é minha, de fato. Esperei, não desisti e hoje recebo este documento com a maior felicidade”, contou.

Parceria

A regularização dos títulos de propriedade faz parte do programa municipal Terra da Gente, realizado em cooperação com o Governo do Estado. Os 300 títulos entregues no Jurunas são parte de uma parceira da Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém (Codem) com o Programa da Bacia da Estrada Nova (Promaben).

Durante os dois anos de gestão municipal, mais de 10 mil títulos definitivos de propriedade foram entregues em Belém, contemplando os bairros de Fátima, Jurunas, Condor, Benguí, Mangueirão e o distrito de Icoaraci.

“A Prefeitura vem entregando diversos títulos em vários bairros de Belém. O objetivo é continuar entregando e chegar a outros bairros”, assegurou o diretor-presidente da Codem, Lélio Costa.

Cadastro

No evento, a Codem montou uma força-tarefa com 30 servidores para fazer o pré-cadastramento dos moradores da Condor e do Jurunas no programa Terra da Gente.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa/Ag Belém