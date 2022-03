Prefeito Edmilson Rodrigues participa da eleição de novos sócios do Instituto Histórico e Geográfico do Pará

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou na noite desta sexta-feira, 11, da eleição de novos sócios efetivos do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP). O pleito foi realizado de forma on-line. A antropóloga Deisiane Pinto e o escritor Paulo Nunes foram eleitos como novos membros e ocuparão as cadeiras 33 e 37, respectivamente, do IHGP.

“Com isso, o instituto se enriquece ainda mais, pois se torna plural. Temos grandes historiadores, geógrafos, profissionais da área da economia, arquitetos e, agora, dois intelectuais importantes. Como o instituto produz conhecimento, essas pessoas devem enriquecer o acervo sobre a Amazônia, o Pará e Belém”, comentou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Instituto – Fundado em 1900, O IGPH é uma instituição cultural e científica, possuindo mais de 40 membros efetivos. Atualmente, o IGHP funciona em um prédio municipal, o Solar Barão do Guajará, localizado em frente à praça Dom Pedro I. O casarão pertenceu a Domingos Rayol, autor importante de duas obras sobre a Revolução da Cabanagem.

“O instituto tem um grande papel, tem uma biblioteca e um acervo dos mais importantes. Esse simbolismo de estar funcionando em um prédio municipal, e que pertenceu ao Domingos Rayol , é muito forte. Mostra a importância do instituto, do qual tenho a honra de ser membro efetivo”, explicou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa