Prefeito Edmilson Rodrigues participa da posse de Marina Silva e reúne com Alexandre Padilha

Nas últimas agendas do dia em Brasília, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, acompanhou no final da tarde desta quarta-feira, 4, a cerimônia de posse da nova ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e reuniu com o ministro das relações institucionais da Presidência, Alexandre Padilha.

Posse

Essa é a terceira vez que Marina Silva assume a pasta do Meio Ambiente, após 15 anos da primeira posse.

O Ministério do Meio Ambiente foi criado em novembro de 1992, e tem o objetivo de promover a proteção e a recuperação do meio ambiente; o uso sustentável dos recursos naturais; a valorização dos serviços ambientais; e a implementação de políticas públicas na área.

O prefeito Edmilson Rodrigues acompanhou toda a solenidade e destacou a honra de participar da posse: “Marina Silva é minha amiga desde a década de 80. E hoje é uma grande alegria assistir à posse dela como ministra do Meio Ambiente”.

Anúncios

Durante a solenidade, a nova ministra anunciou a criação de uma secretaria extraordinária do controle do desmatamento; a retomada do controle do Serviço Florestal Brasileiro e da Agência Nacional de Águas (ANA); o retorno do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDam); e a mudança do nome da pasta para “Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática”.

“Vivemos um completo desrespeito pelo patrimônio socioambiental brasileiro”, disse Marina Silva. “Os povos quilombolas e indígenas sofreram, unidades de conservação foram invadidas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo alto escalão do governo. O papel do MMA é de um facilitador para orientar a forma como essas demandas podem ser atendidas sem prejuízo e da necessária proteção de nossos recursos naturais”, destacou a ministra.

Reunião e financiamentos

O prefeito Edmilson Rodrigues também reuniu com o ministro das Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha.

O encontro tratou de vários temas envolvendo o planejamento de gestão urbana de Belém e do pedido da liberação de diversos recursos para a capital paraense: na área da saúde, no valor de R$ 95 milhões; nas áreas de saneamento e infraestrutura, no valor de R$ 870 milhões; e a autorização de financiamentos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil no valor de R$ 300 milhões.

“Conversamos sobre vários temas que importam para planejamento da gestão urbana de Belém e esse diálogo com o governo federal é fundamental nesse momento para Belém e para a Amazônia”, avaliou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação