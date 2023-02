Prefeito Edmilson Rodrigues participa das comemorações pelos 109 anos do Paysandu, com posse da nova diretoria

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou na noite desta quinta-feira, 2, das comemorações dos 109 anos do Paysandu Sport Club, na sede social da agremiação, localizada na avenida Nazaré.

Tradicional clube da região Norte e do Brasil, o Paysandu celebrou 109 anos e também a posse da nova diretoria, eleita no final do ano de 2022, reelegendo o presidente Maurício Ettinger.

O prefeito Edmilson Rodrigues destacou o momento festivo do Paysandu e desejou sorte à diretoria que vai atuar no biênio 2023-2025.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa/Comus