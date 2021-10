Prefeito Edmilson Rodrigues passa a noite bem e sem febre

A equipe de Comunicação do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, atualizou, na manhã desta quinta-feira, o estado de saúde do político, que está internado no Hospital Beneficente Portuguesa desde ontem, para tratamento contra a covid-19. De acordo com o novo comunicado, divulgado nas redes sociais, Edmilson passou bem a noite, sem febre e com oxigenação em 97/98. “Nesse momento está realizando fisioterapia, procedimento extremamente importante para o sucesso do tratamento”, diz a nota, divulgada um pouco antes das 8h30.

No dia 1º de outubro, o Edmilson Rodrigues informou pelas redes sociais que testou positivo para covid-19. Na ocasião, ele estava com sintomas leves e despachando de casa. Dois dias depois, ao agradecer pela internet as pessoas que demonstraram preocupação com sua saúde, o gestor informou que ficou febril e, por precaução, fez uma tomografia de pulmão. “Felizmente, pelo menos até agora, no quinto dia com leves sintomas, não há nada que exija algum tratamento mais radical. Sigo tomando um antitérmico, bastante líquido e descansando bastante. Daqui a nove dias estaremos nas atividades presenciais”, disse, na ocasião.

Ontem, porém, foi divulgada a informação de que ele havia sido internado, por recomendação médica, em razão da persistência dos sintomas. Durante a noite, a assessoria da Prefeitura informou que ele estava em um leito de isolamento, recebendo medicação intravenosa e suporte ventilatório.

Fonte: O Liberal