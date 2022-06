Prefeito Edmilson Rodrigues prestigia a 24ª edição do Iron Man MMA em Belém

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, compareceu na noite desta sexta-feira, 24, à edição 24 do Iron Man MMA, realizada na arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, que contou com o apoio da Prefeitura de Belém.

O evento apresentou dez lutas, cinco no card preliminar e cinco no principal. Ao todo, 20 atletas subiram ao octógono e agitaram o público presente no ginásio.

Grandes nomes do MMA mundial, participaram desta edição do Iron Man, como Wanderley Silva, Shogun Rua e Fabrício Verdum, inclusive, no juri do evento.

Em uma das lutas principais da noite, o atleta Luan Santana venceu por nocuate o lutador Índio Quintela, e recebeu o cinturão das mãos do prefeito Edmilson Rodrigues.

Projeto social da Guarda Municipal

Um dos lutadores que se apresentaram no evento, o atleta Vilson Júnior, de 27 anos, fez parte do projeto Anjos da Guarda, desenvolvido pela Guarda Municipal de Belém (GMB).

O jovem aprendeu artes marciais no projeto, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O atendimento é gratuito e funciona nos períodos da manhã e da tarde, sempre no contraturno escolar. Para participar, o pré-requisito é a frequência na escola.

As atividades são desenvolvidas por guardas voluntários e estagiários capacitados, que promovem ações educativas para ocupar o tempo ocioso das crianças e jovens, com atividades que contribuam no desenvolvimento social, cultural e esportivo.

Edmilson Rodrigues destacou a importância da prefeitura apoiar as diversas práticas esportivas na cidade e ressaltou que o projeto Anjos da Guarda, da GMB é um exemplo. “A prefeitura está empenhada em fomentar todos os esportes na cidade. Esse evento mostra que Belém tem grandes talentos”, destacou o prefeito.

CARD:

Card principal

Sanderson Tita venceu Bruno CroCop;

Matheus Correia venceu Leandro V3;

Geraldo Luan Santana venceu Índio Quintela (cinturão interino)

Erick Guimarães venceu Vilson Júnior

Júlia Polastri venceu Kalindra Faria

Card preliminar

Peso-casado: Nandinho JackChan venceu Bruno Xinoco;

Emerson Baianinho venceu Werlleson Muralha

Yan Caveira venceu Luiz Eduardo Madruga

Bininho Negrão venceu Gomes “Cachorro Louco”

Vitória Karolina venceu Saveleva Barashek

Foto: Marcos Barbosa Comus