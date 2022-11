Prefeito Edmilson Rodrigues recebe embaixadora e estreita laços com a Espanha

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, recebeu na tarde desta segunda-feira, 7, no Gabinete Municipal, a embaixadora da Espanha no Brasil, Maria del Mar Fernández.

Durante o encontro, que teve o objetivo de estreitar os laços entre Belém e Espanha, o gestor municipal destacou a importância da capital paraense no cenário nacional, e ressaltou as ações recentes da Prefeitura de Belém, como a o início das obras do Boulevard da Gastronomia e a abertura do edital para a readequação do Mercado de São Brás.

Também participaram da reunião o titular da Coordenadoria de Relações Internacionais de Belém (Corint), Luiz Arnaldo Campos; José Terra, cônsul honorário da Espanha em Belém; e Pedro Fernández, conselheiro de educação da embaixada espanhola.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira