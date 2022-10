Prefeito Edmilson Rodrigues recebe o novo comandante Militar do Norte nesta terça-feira, 18

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, acompanhado dos secretários municipais de Urbanismo, Deivison Alves e de Coordenação de Gestão de Planejamento (Segep), Cláudio Puty, receberam na tarde desta terça-feira, 18, no gabinete municipal, o Chefe do Estado Maior do Comando Militar do Norte, general Wellintgon, subchefe do Estado Maior do Comando Militar do Norte, coronel Giuvenduto e Relações Institucionais do Comando Militar do Norte, coronel Cordeiro.

No encontro foi abordada sobre uma possível parceria entre o Exército e a Prefeitura de Belém para implantação de um projeto da Praça da Bandeira como um polo de atração turística para a cidade. Também se cogitou o desevolvimento de atividades ao ar livre de leitura e apresentação musical na praça.

O prefeito sugeriu um encontro com a equipe de arquitetos e engenheiros da Prefeitura e do Exército para detalhar os projeto propostos.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Mácio Ferreira