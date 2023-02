Prefeito Edmilson Rodrigues reúne com governador do Pará e secretária do Governo Federal para tratar da COP-30

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou na noite desta quinta-feira, 2, da primeira reunião de encaminhamento da candidatura de Belém a sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que também contou com a participação do Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, e da secretária executiva da Casa Civil do Governo Federal, Miriam Belchior.

O objetivo do primeiro encontro, realizado de forma on-line, foi alinhar a parceria entre as esferas municipal, estadual e federal, visando a melhorias e o desenvolvimento de Belém em diversas áreas para sediar a COP-30, em 2025.

Grandes projetos

Na primeira reunião, alguns pontos foram colocados para ser desenvolvidos na cidade e assim buscar investimentos do Governo Federal e financiamento de bancos públicos. A estrutura é necessária para receber cerca de 40 mil pessoas que devem participar do evento, entre eles diversos chefes de estados.

O saneamento na capital, a rede hoteleira, obras de infraestrutura e mobilidade, a reforma geral do Ver-o-Peso (que já tem projeto pronto feito pela Prefeitura de Belém no valor de R$ 60 milhões) e a requalificação do Mercado de São Brás foram pontos destacados pelo prefeito Edmilson Rodrigues.

“Eu incluiria um grande projeto que é o do Mercado de São Brás, que está com a obra iniciada, será um grande e moderno centro turístico”, destacou Edmilson. “Temos o Ver-o-Peso, tem a via do comércio tradicional de Belém. No ponto de vista da rede hoteleira, uma linha de crédito seria essencial. Importante organizarmos juntos uma reunião com a rede empresarial para ver a demanda. Estou muito otimista. Essa união das três esferas é fundamental”, comentou o gestor municipal.

Investimentos

O governador Helder Barbalho destacou, num documento, os investimentos em tratamento de esgoto; destino dos resíduos sólidos; macrodrenagem do Igarapé São Joaquim; além de uma adequação no transporte aquaviario e a qualificação turística com a melhoria na rede hoteleira que, atualmente, possui mais de 14 mil leitos. E ainda os pontos turísticos da cidade, como a Estação das Docas e o Parque do Utinga.

“Estamos fazendo a primeira rodada de encaminhamento para debater a candidatura de Belém à COP. Reunião com esfera municipal, estadual e federal. A nossa vice-governadora, Hana Ghassan, ficará responsável pela coordenação do grupo, por parte do governo do estado”, informou o governador.

Grupo de trabalho

A secretária executiva da Casa Civil do Governo Federal, Miriam Belchior, ressaltou que é importante criar um grupo entre a Prefeitura e os governos estadual e federal para debater as demandas que Belém necessita. “Acho que foi importante essa primeira apresentação de quais são as principais preocupações para receber a COP. Eu queria propor que criássemos um grupo de trabalho: essa proposta será levada ao presidente Lula para formamos o quanto antes”, destacou Miriam.

Também participaram da reunião a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, e os titulares da Secretaria Municipal de Controle, Integridade e Transparência (SECONT), Luiz Araújo, e secretário municipal de Planejamento e Gestão (Segep), Claudio Puty.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa/Comus