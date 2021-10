Prefeito Edmilson Rodrigues teve alta hospitalar e prosseguirá tratamento em casa

O prefeito Edmilson Rodrigues recebeu alta na manhã deste domingo, 31. De acordo com o boletim assinado pelo médico do Hospital Porto Dias, Ítalo Costa, o prefeito continuará o processo de recuperação em casa.

O boletim também informa que todos os indicadores de saúde de Edmilson Rodrigues mantêm melhora progressiva, inclusive, em recuperação da função pulmonar, sem mais necessidade de ventilação não invasiva.

O prefeito realiza a reabilitação pulmonar e motora conforme o previsto, melhorando progressivamente e já está recuperado das funções cardíaca e renal.

Ele já está finalizado o uso de antibióticos por sete dias sem qualquer evidência de processo infeccioso, prossegue o boletim médico e está com dores controladas, nenhum sangramento e nível de hemoglobina estabilizado sem a necessidade de novas transfusões de sangue.

O quadro de estabilidade dos sinais vitais e melhora progressiva do quadro clínico do prefeito levaram a equipe médica a antecipar a alta hospitalar neste domingo e prosseguirá o tratamento em casa. A previsão inicial da equipe médica era conceder a alta na terça-feira, 2 de novembro.



Histórico

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, testou positivo para covid-19 no dia 1º de outubro e começou o tratamento em domicílio, mas, no dia dia 6 foi internado na ala do Sistema Único de Saúde (SUS) do Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém, quando passou pelos cuidados da equipe multiprofissional e recebeu alta dia 19.

No dia 23 deste mês voltou a ser internado, após sentir fortes dores nas costas. Desta vez, ele foi atendido na unidade de urgência do Hospital Porto Dias, onde foi submetido no mesmo dia a um procedimento cirúrgico para drenagem de hemorragia no pulmão.

Na segunda-feira, 25, ele voltou a ser submetido a outro procedimento para cessar o sangramento. Nestes oito dias de tratamento, ele ficou na UTI, após o procedimento no pulmão e depois concluiu o tratamento hospitalar no quarto.



Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira