Prefeito Edmilson Rodrigues vota no final da manhã, em Belém

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, votou no final da manhã deste domingo, 2, na Escola Estadual Augusto Meira, bairro de São Braz.

Após votar, ele defendeu a democracia e disse que como alguém que viveu a ditadura militar e teve o direito de cidadão castrado, impedido de votar em presidente, governador, prefeito e até senador – que eram nomeados pelos generais durante o regime militar (período de 1964 a 1985) -, para ele a importância da democracia é estratégica, fundamental para o país.

“Na condição de cidadão de Belém, hoje prefeito da cidade, vim exercer o meu poder votando, que é um direito conquistado com muita luta, muito sangue, muitas vidas perdidas. Meu compromisso é com a democracia, dignidade, cidadania, combate à fome e com o respeito. O Brasil precisa de paz e paz se constroi com o povo votando, exercendo seu dreito. Viva a democracia”, afirmou Edmilson Rodrigues.

Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Prefeitura de Belém