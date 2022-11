Prefeito Edmilson sugere políticas urbanas na reunião do GT de Cidades da equipe de transição do governo Lula

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou nesta terça-feira, 22, como vice-presidente da Comissão de Cultura da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), da reunião do GT (Grupo de Trabalho) Cidades da equipe de transição do governo Lula. No encontro, Edmilson Rodrigues sugeriu aos membros da equipe de transição a criação de um Sistema Único de Mobilidade Urbana para o Brasil.

Na reunião virtual, Edmilson Rodrigues destacou a importância da iniciativa da reunião e a “necessidade de debatermos as políticas urbanas em um país como o Brasil, retomando o Estatuto das Cidades e Estatuto das Metrópoles, para enfrentar temas que não são municipais e, sim, metropolitanos e que, por isso, exigem atenção federativa”.

Na reunião do GT Cidades, ele pontuou a centralidade das políticas de habitação e mobilidade e, para isso, sugeriu a constituição de um Sistema Único de Mobilidade Urbana, para “enfrentar a grave crise que as cidades brasileiras enfrentam no financiamento do transporte público”.

O encontro com a equipe de Trânsição do governo Lula foi noticiado pelo próprio prefeito Edmilson nas redes sociais da Prefeitura de Belém, na quinta-feira, 17. Na ocasião, ele participava do SmartCity Expo World Congress, na Espanha,

Inovajuntos – O prefeito de Belém está na cidade de Lisboa, capital de Portugal, onde participa de formação do InovaJuntos. Este é um projeto promovido pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em parceria com o Centro de Estudos Sociais (CES) de Portugal e conta com o financiamento da União Europeia (UE).

O objetivo é fortalecer o desenvolvimento urbano integrado para inovação público-privada entre municípios de Portugal e do Brasil, além de outros países da América Latina.

Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação