Prefeito eleito de Nova York anuncia que irá receber primeiros salários em bitcoin

Eric Adams quer transformar a cidade mais populosa dos EUA em ‘centro da indústria de criptomoeda’

O prefeito eleito de Nova York, Eric Adams, disse nesta quinta-feira, 4, que irá receber seus primeiros pagamentos como político em bitcoin e afirmou que quer transformar a cidade no “centro da indústria de criptomoeda” após assumir o cargo em janeiro. “Em Nova York sempre somos grandes então vou receber meus primeiros três contracheques em bitcoin quando me tornar prefeito. Nova York será o centro da indústria de criptomoedas e de outras indústrias inovadoras e de rápido crescimento”, escreveu Adams nas redes sociais. Esse já é o segundo político dos EUA a informar que terá o pagamento com a criptomoeda, o primeiro foi o prefeito de Miami, Francis Suarez. Eric Adams é o segundo prefeito negro a ser eleito na cidade mais populosa dos Estados Unidos.

Fonte JP