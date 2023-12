Prefeito invade bar com arma em punho, persegue homem e é preso

O prefeito da cidade de Cantagalo, no Rio de Janeiro, Joaquim Augusto Carvalho de Paula, conhecido Guga de Paula, foi preso na noite deste domingo (24) após invadir um bar com uma arma em punho e perseguir um homem na localidade de Aldeia, também na cidade administrada por ele. O gestor municipal posteriormente pagou fiança e foi solto.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 11° Batalhão, que fica em Nova Friburgo, foram acionados para uma ocorrência de ameaça na RJ-160, em Cantagalo. A corporação informou que os veículos dos dois homens envolvidos no ocorrido foram revistados e em um deles foi encontrada uma arma com seis munições. Já no outro carro, nada foi localizado.

Por fim, a PM informou que ambas as partes foram conduzidas para a delegacia da cidade de Nova Friburgo e um dos homens, que a corporação não confirmou qual seria, foi preso, mas pagou uma fiança de R$ 4 mil e foi liberado. A Polícia Civil, por sua vez, confirmou que o prefeito foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, pagou fiança e foi liberado. O caso foi encaminhado à Justiça.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Câmeras de Segurança