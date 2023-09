Prefeito Nélio Aguiar instaura Sindicância sobre o incêndio no HMS

O prefeito Nélio Aguiar instaurou uma Sindicância para apurar as causas e eventuais responsabilidades sobre o incêndio ocorrido no último dia 12, nas dependências do Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo. De acordo com a Portaria nº 608/2023, compõem a Comissão que vai conduzir este procedimento os seguintes servidores públicos: Efraim Capiberibe de Queiroz – advogado municipal e presidente (matrícula 05088), Cledimar Augusto da Silva – engenheiro civil (matrícula 31359) e Iury Oliveira Cordeiro – engenheiro de segurança do trabalho (matrícula 90866).

O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 30 dias, prorrogável por igual período.

Os pacientes do hospital foram todos transferidos para outras unidades de saúde com ajuda de funcinários, médicos e voluntários que se dispuseram a ajudar durante os momentos de desespero com o incêndio que teria se iniciado na ala da obstetrícia.

Imagem: Agência Santarém