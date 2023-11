Prefeito Nélio Aguiar participa de reunião com ministros de Estado e o governador do Pará sobre medidas de enfrentamento à estiagem

Nesta quarta-feira, 15, o prefeito de Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas, Nélio Aguiar, participa de reunião, em Santarém, com a presença dos ministros Jader Filho (Cidades) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e o governador do Pará, Helder Barbalho. Em pauta, assuntos referentes às medidas emergenciais de enfrentamento à forte estiagem que vem assolando os municípios paraenses.

A agenda pública será realizada na Associação Comercial e Empresarial de Santarém (Aces), às 11h, com parlamentares, prefeitos de outros municípios e lideranças comunitárias.

Devido a estiagem, rios da Amazônia estão em baixa, os peixes sumiram para locais onde possam sobreviver e a navegação está praticamente inviável.

Em áreas de agricultura e pecuária, a situação também tem estado ruim, de forma que a sobrevivência não está nada fácil nesses locais, havendo reclamações e muitos problemas de toda sorte. A estiagem, que também tem a ver com o fenômeno El Niño, atinge toda a região Amazônica.

Imagem: Agência Santarém