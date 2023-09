Prefeito Nélio fala sobre desafios na Saúde e apresenta candidatura de Santarém para Sediar o 10º Congresso Norte/Nordeste

Na tarde de ontem, terça-feira, 05, o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, foi destaque no 9º Congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, realizado no Centro de Convenções de Salvador, na Bahia. O evento, que teve como tema “As especificidades do Norte e Nordeste na Regionalização do SUS”, reuniu gestores, trabalhadoras e trabalhadores de Saúde e profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde de 2.244 municípios das duas regiões do Brasil.

Durante o congresso, os participantes discutiram os desafios enfrentados pela assistência à saúde e o subfinanciamento crônico que afeta a área. A mesa de debates trouxe exemplos práticos das dificuldades enfrentadas pelos municípios, as disparidades regionais e peculiaridades que impactam a qualidade do atendimento.

O prefeito Nélio Aguiar, que também ocupa a presidência da Federação das Associações de Municípios do Pará (FAMEP), criticou a criação de um programa para transporte de pacientes com base no financiamento de emendas parlamentares. Segundo ele, essa proposta esbarra na dificuldade de custeio para manter o serviço funcionando e pagar pessoal. Aguiar enfatizou a necessidade de um repasse fundo a fundo para atender melhor às demandas logísticas do transporte de pacientes. “Não dá para encarar o desafio da saúde com esse modelo. Pode transferir as responsabilidades para nós, mas transfira também o dinheiro”, afirmou.

Para ilustrar a disparidade no financiamento da saúde, o prefeito apresentou um dado de 2022, quando Santarém, com uma população de 356 mil habitantes, recebeu entre recursos do MAC (Média e Alta Complexidade) e PAB (Piso de Atenção Básica) apenas R$93 milhões, enquanto para a educação foram repassados pela União R$330 milhões, três vezes mais.

Além de abordar os desafios, Nélio Aguiar aproveitou a oportunidade para anunciar a candidatura do município de Santarém para sediar a próxima edição do Congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde. Em sua fala, o prefeito ressaltou o compromisso da cidade em proporcionar um ambiente propício para a troca de conhecimento e experiências entre os profissionais de saúde das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

“Estamos dispostos a receber todos os gestores de saúde em Santarém para o próximo congresso. Acredito que nossa cidade tem muito a contribuir e oferecer aos participantes deste importante evento. Será uma oportunidade para discutirmos soluções efetivas para os desafios que enfrentamos em nossas regiões e fortalecer a parceria entre os municípios”, afirmou o prefeito Nélio Aguiar.

O 9º Congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde foi marcado por debates intensos e pela busca de soluções conjuntas para os problemas enfrentados no setor, fortalecendo o compromisso das lideranças municipais em melhorar a saúde pública nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Imagem: Agência Santarém