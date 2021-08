Prefeito participa de aula virtual do Cursinho Popular Cabano

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou na tarde deste sábado, 21, de uma vídeo-aula realizada pelo Cursinho Popular Pré-vestibular Cabano. O objetivo do encontro foi promover uma troca de conhecimento gerais entre o gestor municipal e os mais de 40 alunos da instituição presentes na sala virtual, acompanhados dos professores.

Para o gestor municipal, o estudo e o domínio técnico do saber são ferramentas importantes para mudar o mundo. Na conversa com os alunos, o prefeito Edmilson afirmou que “a parte do município será feita com compromisso e dedicação, pois os professores e estagiários do cursinho estão empenhados no trabalho para alçar a vitória dos estudantes, que é entrar em uma universidade”.

Há pouco mais de dois meses para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), atualmente o principal meio de ingressar na maioria das universidades públicas e privadas do Brasil, milhares de estudantes estão na reta final dos estudos preparatórios para o Enem.

O Cursinho Popular Cabano, originado a partir do Programa de Apoio à Reforma Urbana (Paru) do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Pará (UFPA), busca possibilitar à juventude da periferia o ensino superior. Nos anos de 2018 e 2019, o cursinho recebeu recursos de emenda parlamentar de Edmilson Rodrigue, quando assumia no Congresso Nacional o mandato de deputado federal.

Cursinho municipal – A Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Fundação Escola Bosque (Funbosque), também investe no cursinho pré-vestibular para estudantes da capital paraense que não têm como pagar um curso preparatório particular. Neste segundo semestre de 2021, o cursinho municipal intensificou o trabalho pedagógico, visando a preparação para o Enem.



Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/ Foto: Márcio Ferreira