Prefeito sanciona leis denominando de Elias Pinto, a nova Moaçara, e Paulo Roberto Matos, a estrada do Pajuçara

O prefeito Nélio Aguiar sancionou duas leis, conferindo nova denominação ao novo trecho da Moaçara e, também, atribuindo nomenclatura à estrada que dá acesso à praia do Pajuçara. Por meio da Lei nº 21.906/2023, a nova Moaçara passa a chamar-se Avenida Elias Ribeiro Pinto, no trecho com 6,34 km de extensão, que liga a cidade desde a BR 163 (Rodovia Santarém-Cuiabá) à PA 457 (Rodovia Everaldo Martins). A Lei nº 21.904/2023 denomina de Estrada Paulo Roberto de Souza Matos, a via localizada no perímetro que se inicia na Rodovia Fernando Guilhon, passando pela estrada do Pajuçara, até o limite da comunidade de Ponta de Pedras.

Elias Ribeiro Pinto era filho de migrantes cearenses que, com muito trabalho, contribuiu para o desenvolvimento de Santarém. Na vida pública, foi secretário municipal na gestão do prefeito Aderbal Caetano Corrêa, eleito deputado estadual em 1954 e prefeito de Santarém, em 1966, cargo que ocupou durante o ano de 1967, apenas por nove meses.

A nova Moaçara, agora oficialmente Avenida Elias Ribeiro Pinto, recebe esse nome por conta da importância histórica desta figura e pelo que a via representa para Santarém, em termos de mobilidade urbana, desenvolvimento econômico e social.

“A Avenida Elias Ribeiro Pinto é uma construção do presente, mas um legado para o futuro. Essa obra representa hoje o mais importante projeto de mobilidade urbana que Santarém já presenciou. Uma via que engloba 11 bairros da Zona Oeste e mais de 60 mil moradores”, exemplifica o prefeito Nélio Aguiar.

Já a recém-inaugurada estrada do Pajuçara, denominada Estrada Paulo Roberto de Souza Matos, homenageia o ex-vereador (1973-1976/1977-1980), ex-deputado estadual (1982-1986) e ex-deputado federal constituinte (1987 a 1991).

A estrada do Pajuçara, inaugurada pela Prefeitura de Santarém, em fevereiro deste ano, possui 4.220 metros de malha asfáltica acompanhada de drenagem superficial e sinalizações vertical e horizontal. Ela acostamento e ainda uma ciclovia, que já está sendo utilizada pelos amantes do esporte, e uma rotatória como forma de escape alternativo para quem deseja acessar outro destino turístico santareno, a praia de Carapanari.

“Estamos homenageando outro grande santareno que tem uma enorme relevância na vida pública de nossa cidade. Essa estrada passa a ser o caminho mais rápido para se chegar a várias praias da região do Eixo Forte, fortalece o turismo, gera emprego e renda e está transformando a vida das pessoas. É mais economia para os comerciantes, é mais rapidez para os moradores se locomoverem e mais conforto e acessibilidade para as crianças chegarem às escolas”, lembra o prefeito Nélio Aguiar.

Imagem: Agência Santarém