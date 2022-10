Prefeito vai assinar ordem de serviço de R$ 3 milhões para manutenção e adaptação do Complexo do Jurunas

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, vai assinar a Ordem de Serviço (OS), no valor de R$ 3 milhões, para a Manutenção e Adaptação do Complexo do Jurunas. A assinatura ocorre nesta quarta-feira, 26, às 15h, no espaço do Complexo, na avenida Bernardo Sayão.

O Complexo do Jurunas foi entregue pela gestão anterior, sem as adequações necessárias para o efetivo funcionamento, o que motivou a não ocupação dos permissionários na área interna.

A obra, que consiste na manutenção e readaptação de alguns boxes do complexo, será feita após várias reuniões realizadas pela Prefeitura com os feirantes e permissionários, representantes de cada setor do complexo.

O valor total é de aproximadamente R$ 3.000.000,00, com o prazo de execução de cerca de oito meses. A empresa responsável pela manutenção será a Titan Engenharia Ltda.

Ao todo, 334 boxes do Complexo do Jurunas serão recuperados e adaptados, conforme a necessidade dos 240 trabalhadores cadastrados na Secretaria Municipal de Economia (Secon).

Entre as atividades no espaço estão a comercialização de industrializados, descartáveis, mercearia, hortifruti, ervas medicinais, pescado, camarão, caranguejo, frango, carne, farinha, refeições e serviços.

“A revitalização e a readaptação dos equipamentos do Complexo contam com a participação direta da Comissão de Fiscalização (Cofis), escolhida pelas categorias dos próprios permissionários que atuam na feira. Eles vão acompanhar todas as etapas dessa obra, junto com as equipes da Secon, Seurb e da empresa contratada”, destacou o secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro.

Texto: Igor Monteiro

Fonte: Agência Belém/Foto: Igor Monteiro