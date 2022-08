Prefeito vai “tombar” Agropec como produto cultural imaterial de Paragominas

Um Projeto de Lei de autoria do prefeito Lucídio Paes vai tornar um dos maiores cartões de visita de Paragominas, a capital do Boi Gordo, em produto “tombado” e genuinamente municipal. O gestor encaminhou no final da semana passada à Câmara o PL 35/2022 que reconhece a feira agropecuária local, também conhecida como Agropec, um patrimônio cultural de natureza imaterial, com vistas a consolidar o evento como algo de grande relevância para o desenvolvimento do município. As informações foram levantadas pelo Blog do Zé Dudu.

Idealizada e executada pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas, a Agropec é uma das feiras de exposição mais conhecidas e visitadas da Região Norte. Em movimento e negócios operados, ela só fica atrás da Expoama, de Marabá. Durante a Agropec, são realizadas diversas ações que incentivam, impulsionam e dinamizam a economia local, a partir da reunião de atores locais, regionais, nacionais e internacionais do setor produtivo. O impacto positivo nos negócios aquece o município como um todo.

Em mensagem enviada à Câmara de Paragominas para justificar a proposição, o prefeito Lucídio Paes destaca que a 55ª edição da Agropec, aliada à adesão plena dos munícipes, habilita o reconhecimento do evento como patrimônio cultural imaterial local, nos moldes dos artigos 226 da Constituição Federal e 213 da Lei Orgânica do Município.

Exposição já está acontecendo

A Feira Agropecuária de Paragominas está acontecendo esta semana e segue até o próximo domingo (21). Até lá vão acontecer muitos shows, leilões, rodeio profissional, concurso de miss Agropec, palestras, seminários, torneio leiteiro, feira de animais. Há ainda diversos expositores, parque de diversões, barracas de entretenimento, restaurantes, entre outras atrações.

De acordo com a prefeitura, que está com estande por lá, o prefeito Lucídio Paes, secretários municipais e autoridades locais já deram o ar da graça na exposição, que é, junto com o aniversário municipal, o maior evento da cidade. O estande da prefeitura está montado e preparado para receber o público com músicas ao vivo, apresentações culturais, além do anexo com a Fazendinha da Semagri e o espaço Saúde, os quais oferecem diversos serviços e atendimento emergencial caso necessário.

Fonte: Blog Zé Dudu