Prefeito visita ponto de vacinação e destaca avanço da campanha

Foi grande a procura pela vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira, 9, em Belém. Com a aplicação da segunda dose para nascidos nos anos de 1979, 1980 e 1981, os pontos de vacinação ficaram movimentados. O prefeito Edmilson Rodrigues visitou o posto localizado no Shopping Pátio Belém, em Batista Campos, e anunciou que, em breve, o município terá todos os adolescentes de 12 a 18 anos vacinados.

“Com muita alegria conseguimos avançar na semana passada em mais de 130 mil doses. Nós temos a capacidade de fazer até 150 mil vacinações em uma semana, mas infelizmente a quantidade de vacinas que chegou é insuficiente. Mas fiquem atentos porque o cronograma é bastante vasto”, afirmou o prefeito, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, e do diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Cláudio Salgado.

Segunda dose traz mais proteção

Atento estava o conferente Marco Aurélio Muniz, 42 anos, que foi tomar a segunda dose para completar o ciclo de imunização. Agora ele diz que se sente mais seguro. “Peguei Covid, mas da forma mais branda. Tive apenas perda de olfato e paladar. Mesmo depois de imunizado, vou continuar me cuidando. Não podemos nos descuidar. Temos que manter o uso de máscara e as demais medidas de segurança”, afirmou.

Para o fiscal de loja Rangel Miranda, 40 anos, o sentimento é de dever cumprido como cidadão. “Tenho uma criança pequena em casa e minha mãe é idosa. Já que estou vacinado, fico menos preocupado com elas. Toda a minha família pegou Covid, mas ninguém ficou grave. Tivemos perdas também, de amigos, e acho que não há ninguém que não tenha perdido alguém para esse vírus. O atendimento foi rápido e os profissionais foram muito legais”, disse.

Emocionada ao receber a segunda dose, a serviços gerais Neia Ferreira, 42 anos, lembrou que a vacina chegou na hora certa. “Peguei a Covid e fiquei numa situação muito complicada. Eu e minha família nos sentimos mais seguros a partir de agora. A espera na fila vale a pena diante de tudo o que passamos, quando nem havia perspectiva de nos vacinarmos. O mais importante é que muita gente está se protegendo”, opinou.

Muita procura pela segunda dose

A enfermeira Mari Jane Guedes, supervisora do ponto de vacinação do Pátio Belém, confirmou que a procura pela vacina foi grande nesta quinta-feira. Até às 17h, quando o atendimento se encerra, mais de 700 doses haviam sido aplicadas no local. “Estamos muito felizes com a busca das pessoas pela vacina”, assinalou, lembrando que é importante, no momento da segunda dose, apresentar a carteira de vacinação. “Ela é um documento como qualquer outro, ou seja, é de suma importância que tenhamos todos os cuidados com a carteira, mesmo após a segunda dose”, lembrou.

Primeira dose nesta sexta-feira, 10 para nascidos em 1989/1990

A Prefeitura de Belém segue com o calendário de vacinação contra a Covid-19 nesta semana. Nesta sexta-feira, 10, será aplicada, exclusivamente, a primeira dose em pessoas nascidas entre os anos de 1989 e 1994. No sábado, 11, chega o momento da segunda dose para gestantes, puérperas e lactantes que tomaram a primeira dose até 31 de junho deste ano.

No mesmo dia, gestantes a partir dos 12 anos completos (nascidas até 11 de setembro de 2009), puérperas e lactantes devem comparecer aos postos para tomar a primeira dose da vacina. Ainda no sábado, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) convoca jovens nascidos em 2003, sem comorbidades, também para a primeira dose.

Com informações de Milla Guerreiro

FONTE Agência Belém