Prefeitos da região do Lago decidem pelo adiamento das aulas presenciais

O município de Breu Branco registra uma taxa de letalidade de 5,31% de pacientes acometidos pela covid-19. É o maior índice entre os sete municípios entorno da Hidrelétrica de Tucuruí, que fazem parte do Consórcio dos Municípios Alagados pelo Rio Tocantins (Compart). Diante dos casos de morte e diagnósticos positivos, a entidade decidiu pelo adiamento das aulas presenciais na rede municipal de ensino após reunião com prefeitos e secretários de Educação.

Adiar as aulas presenciais nos sete município à montante da Hidrelétrica Tucuruí foi uma decisão difícil para as autoridades do setor. “Levamos em consideração a situação dos prefeitos e secretários e, juntos, decidimos, após análise do cenário epidemiológico, que as aulas só retornam quando houver segurança sanitária para alunos e profissionais da educação”, informa, em nota, a presidência do (Compart).

A reunião aconteceu ontem, 26, na cidade de Breu Branco e contou com a presença de seis prefeitos e secretários de educação dos municípios de Itupiranga, Nova Ipixuna, Jacundá, Goianésia do Para, Breu Branco, Tucuruí e Novo Repartimento que registraram oficialmente 17.437 casos confirmados para a covid-19 e 613 mortes em consequência dos efeitos do vírus.

Segundo a entidade, os “municípios enfrentam dificuldades para custear o retorno às aulas, haja vista que algumas escolas estão fechadas desde o agravamento da pandemia e que muitos prédios necessitam de reparos na estrutura, inclusive para adequação ao cenário da Covid 19”. E a vacinação precisa chegar à maioria da população. “A imunização completa com as duas doses da vacina para todos os professores e demais servidores da educação é essencial para a retomada das aulas nos municípios”.

Em Nova Ipixuna, a secretaria de Saúde divulgou nessa segunda-feira (26) que foram realizados 2 testes rápidos para COVID-19, sendo 1 com resultado positivo e mais 2 confirmados por teste realizados em Marabá e mais 3 por vínculo. No total geral, são 1.226 casos confirmados. Diante da situação epidemiológica, as aulas só retomaram na forma presencial a partir de 2022.

Itupiranga 1689 74 4.38% Goianésia do Pará 1875 31 1.65% Breu Branco 866 46 5.31% Nova Ipixuna 1165 22 1.89% Novo Repartimento 1993 98 4.92%

Tucuruí 7389 250 3.38% Jacundá 2222 68 3.06%

Fonte: Sespa (Boletim Epidemiológico do Estado do Pará)

(Antonio Barroso)

Fonte: Blog Zé Dudu